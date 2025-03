Auf der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch verkündete die Porsche SE am Mittwoch einen Nettoverlust von 20 Milliarden Euro für das vergangene Jahr. Hauptverantwortlich dafür waren die zwei wichtigsten Beteiligungen der Gesellschaft in Form von Volkswagen und Porsche AG. Deren Aktienkurse befanden sich im freien Fall, was nun auch bei der Porsche Holding tiefe Spuren hinterlässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...