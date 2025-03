Im Jahr 2024 offenbarte sich eine deutliche Divergenz zwischen der Aktienkursentwicklung und der Emissionstätigkeit am deutschen Kapitalmarkt. Das zeigt der Finanzierungsmonitor Kapitalmarkt 2024 der Quirin Privatbank.von Carsten PeterWährend insbesondere Blue Chips - also große, börsennotierte Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung - von einer dynamischen Kursentwicklung profitierten, blieb das Emissionsvolumen bei Small Caps - also kleineren, börsennotierten Unternehmen mit geringer(er) Marktkapitalisierung - laut dem Finanzierungmonitor Kapitalmarkt für das Jahr 2024 vergleichsweise hoch.Grundsätzlich führen steigende Aktienkurse in Verbindung mit moderater Volatilität zu einer Belebung der Primärmärkte. Insofern lagen für das Jahr 2024 grundsätzlich günstige Rahmenbedingungen für eine rege Kapitalmarktaktivität vor.Mit insgesamt 54 Eigenkapitalmaßnahmen im Jahr 2024 gegenüber 60 Transaktionen im Vorjahr 2023 ist die Gesamtanzahl über alle Unternehmensgrößen hinweg allerdings um 15 Prozent leicht rückläufig.Kapitalerhöhungsvolumina 2023 / 2024 gruppiert nach Marktkapitalisierung in EUR Mio.© Quirin PrivatbankDer Trend aus dem ersten Halbjahr 2024 setzt sich weiter fort. Betrug der Gesamtanteil an Backstop-Transaktionen im Jahr 2023 noch 35 Prozent, ist die Gesamtanzahl signifikant angestiegen. Trotz rückläufiger ...

