Envitec Biogas nimmt das erste von fünf Biomethanprojekten in South Dakota in den USA in Betrieb. Damit ist ein Drittel von insgesamt 15 Bauprojekten für das US-amerikanische Unternehmen SJI umgesetzt. Die Envitec Biogas AG nimmt das erste von fünf Biomethanprojekten in South Dakota in den USA in Betrieb. Damit setzen sie das erste Drittel von insgesamt 15 Bauprojekten für das US-amerikanische Unternehmen SJI Renewable Energy Ventures (SJI) um. Die Biogas-Anlage wird seit Beginn des Jahres mit über ...

