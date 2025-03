Der Gasnetzbetreiber Nowega hat in Niedersachsen das erste Segment des nationalen Wasserstoffkernnetzes in Betrieb genommen. Noch in diesem Jahr soll die Leitung grünen Wasserstoff vom RWE-Großelektrolyseur in Lingen zum Chemiepark Marl transportieren. Das erste Stück des deutschen Wasserstoffkernnetzes ist in Betrieb. Wie der Gasnetzbetreiber Nowega mitteilt, wird eine rund 55 Kilometer lange Pipeline zwischen Lingen und Bad Bentheim erstmals mit Wasserstoff befüllt. Die Pipeline, die zu 95 Prozent aus bestehenden Erdgasleitungen besteht, wurde für den Transport von Wasserstoff entsprechend umgerüstet. ...

