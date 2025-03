Der ehemalige ChromaDex-Konzern präsentiert sich mit neuem Namen, starken Finanzkennzahlen und Wachstumsaussichten im NAD+-Forschungsbereich für 2025.

ChromaDex Corporation, die jetzt unter dem Namen Niagen Bioscience agiert, hat kürzlich bedeutende Veränderungen durchlaufen, darunter eine Umbenennung des Unternehmens und die Veröffentlichung erfreulicher Finanzergebnisse. Die Aktie schloss gestern bei 6,85 Euro und konnte im Jahresvergleich einen beeindruckenden Wertzuwachs von 111,42 Prozent verzeichnen.

Am 19. März 2025 änderte ChromaDex offiziell seinen Namen in Niagen Bioscience, Inc., um sich stärker auf die Forschung zu Nikotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD+) und seinen Hauptwirkstoff Niagen® auszurichten. Gleichzeitig wurde das NASDAQ-Tickersymbol von "CDXC" zu "NAGE" geändert. Diese Neupositionierung unterstreicht das Engagement des Unternehmens im Bereich der NAD+-Wissenschaft und bei der Entwicklung von Innovationen für die zelluläre Gesundheit.

Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Niagen Bioscience solide Finanzergebnisse. Der Nettoumsatz stieg um 19 Prozent auf 99,6 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich von 60,8 Prozent im Vorjahr auf 61,8 Prozent. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 8,6 Millionen US-Dollar, was eine signifikante Wende gegenüber dem Nettoverlust von 4,9 Millionen US-Dollar im Vorjahr darstellt. Der operative Cashflow belief sich auf 12,1 Millionen US-Dollar, wobei das Jahr mit 44,7 Millionen US-Dollar an Barmitteln und ohne Verschuldung abgeschlossen wurde.

Produkterweiterung und Zukunftsaussichten

Im Jahr 2024 erweiterte Niagen Bioscience sein Produktangebot mit der Einführung von Niagen Plus, das Niagen® in pharmazeutischer Qualität enthält. Diese Produktlinie, zu der Niagen IV und Injektionspräparate gehören, ist landesweit in über 475 Wellness-Kliniken erhältlich und ausschließlich auf Rezept zugänglich. Der Aktienkurs liegt derzeit 14,15 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt von 6,00 Euro, was das gestiegene Marktvertrauen widerspiegelt.

Für 2025 prognostiziert Niagen Bioscience ein Umsatzwachstum von etwa 18 Prozent im Jahresvergleich. Diese positive Prognose stützt sich auf die erwartete Expansion im E-Commerce-Bereich, strategische Partnerschaften und steigende Einnahmen aus Niagen®-Inhaltsstoffen in pharmazeutischer Qualität. Es wird erwartet, dass sich die Bruttomargen aufgrund von Optimierungen in der Lieferkette und Kostensenkungsinitiativen leicht verbessern werden. Das Unternehmen plant zudem, weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren, um zukünftige Innovationen voranzutreiben.

Seit dem 52-Wochen-Tief von 2,28 Euro Ende Juni 2024 hat sich der Aktienkurs mehr als verdreifacht, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Trotz einer leichten Korrektur von 1,44 Prozent in der vergangenen Woche zeigt der langfristige Trend deutlich nach oben, wie der Kursanstieg von 26,85 Prozent innerhalb des letzten Monats belegt.

