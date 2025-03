Das ehemals als ChromaDex bekannte Unternehmen verzeichnet beeindruckendes Umsatzwachstum, erweitert sein Portfolio und erhält wichtige FDA-Anerkennungen für Gesundheitsprodukte.

Niagen Bioscience, vormals ChromaDex, hat am 19. März 2025 eine umfassende Umfirmierung vollzogen und notiert seitdem unter dem neuen Tickersymbol NAGE an der Nasdaq. Die Aktie schloss am Freitag bei 6,65 Euro, was einem Rückgang von 2,92% entspricht. Die Umbenennung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf sein Hauptprodukt Niagen®, ein patentiertes Nicotinamid-Ribosid-Präparat.

Im vierten Quartal 2024 konnte Niagen Bioscience beeindruckende Finanzergebnisse vorweisen. Der Nettoumsatz stieg um 37% auf 29,1 Millionen Dollar, wobei die Tru Niagen®-Verkäufe mit 22,7 Millionen Dollar einen Zuwachs von 29% im Jahresvergleich verzeichneten. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 62,5%, während der Nettogewinn auf 7,2 Millionen Dollar kletterte - eine deutliche Steigerung gegenüber den 0,1 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 3,4 Millionen Dollar.

Das Gesamtjahr 2024 spiegelt diese positive Entwicklung wider. Der Jahresumsatz wuchs um 19% auf 99,6 Millionen Dollar, während sich die Bruttomarge auf 61,8% verbesserte. Besonders bemerkenswert ist die Umkehr des Vorjahresverlusts: Das Unternehmen erwirtschaftete einen Nettogewinn von 8,6 Millionen Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von 4,9 Millionen Dollar im Jahr zuvor. Mit einem operativen Cashflow von 12,1 Millionen Dollar endete das Jahr mit 44,7 Millionen Dollar Bargeldreserven und ohne Schulden.

Strategische Initiativen und Zukunftsaussichten

Im Jahr 2024 erweiterte das Unternehmen sein Portfolio durch die Einführung von Niagen Plus, einem Produkt in pharmazeutischer Qualität, das mittlerweile in über 475 Wellness-Kliniken in den USA erhältlich ist. Zudem erhielt Niagen Bioscience von der US-amerikanischen FDA sowohl die Orphan-Drug- als auch die Rare-Pediatric-Disease-Designation für Nicotinamid-Ribosid. Diese Auszeichnungen unterstützen den geplanten Investigational New Drug-Antrag zur Behandlung von Ataxia Telangiectasia, einer seltenen Kinderkrankheit, die neurologische und Immunfunktionen beeinträchtigt.

Für 2025 prognostiziert das Unternehmen ein Umsatzwachstum von etwa 18%. Diese positive Prognose stützt sich auf erwartete Expansionen im E-Commerce-Bereich, Wachstum durch bestehende Partnerschaften und steigende Einnahmen aus dem Geschäft mit Niagen®-Inhaltsstoffen in pharmazeutischer Qualität. Die Bruttomarge soll durch Optimierungen in der Lieferkette und Kosteneinsparungsinitiativen leicht ansteigen.

Niagen Bioscience plant, die Vertriebs- und Marketingausgaben zu erhöhen, um die Markenbekanntheit zu steigern und verschiedene Geschäftsbereiche zu unterstützen. Gleichzeitig sollen die Investitionen in Forschung und Entwicklung fortgesetzt werden, um künftige Innovationen voranzutreiben. Die allgemeinen Verwaltungskosten werden voraussichtlich um 5,0 bis 6,0 Millionen Dollar steigen, hauptsächlich aufgrund von Wachstumsinvestitionen und dem Wegfall einer Lizenzgebührenrückerstattung in Höhe von 3,5 Millionen Dollar aus dem Jahr 2024.

Mit einer bemerkenswerten 12-Monats-Performance von über 105% und einem deutlichen Abstand zum 52-Wochen-Tief von 2,28 Euro zeigt die Aktie trotz der jüngsten leichten Kursrückgänge eine positive Entwicklung. Der aktuelle Kurs liegt mehr als 10% über dem 50-Tage-Durchschnitt, was auf eine solide mittelfristige Aufwärtsbewegung hindeutet.

