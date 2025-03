Thomas Meier, Christos Sitounis (MainFirst): MEGA (Make Europe Great Again) statt MAGA

21.03.2025 -

Europas Comeback beginnt jetzt! Es könnte sich eine ultimative «Underdog»-Geschichte entwickeln bei der Europa, einst unvorstellbar, als Sieger gegenüber den USA hervorgeht.

Die derzeitigen globalen politischen Ereignisse mit ihren umfassenden Konsequenzen hätte das Potential für einen Kinofilm mit ungeahnten Wendungen und nervenaufreibender Spannung. Jedoch könnte das Ende anders ausfallen als von den USA gewünscht.Ein Tag, der Geschichte schreibt

Der 28. Februar 2025 könnte in den Geschichtsbüchern eines Tages neben dem 9. November 1989 (Mauerfall) oder dem 11. September 2001 stehen. An diesem Tag hielt die Welt den Atem an, als aus dem Weißen Haus in Washington ein unfassbares Spektakel über die Bildschirme flimmerte: Ein langjähriger Verbündeter der USA wurde vor laufenden Kameras bloßgestellt und regelrecht aus dem Präsidentenpalast geworfen. Die Botschaft? Unmissverständlich.

Die neue US-Administration unter dem Banner von «Make America Great Again» (MAGA) macht keinen Hehl daraus: Alte Allianzen sind nur noch so lange gut, wie sie den Interessen der USA dienen. Jahrzehntelange Partnerschaften? Auf dem Verhandlungstisch geopfert. Moralische Prinzipien und «Soft Power»? Neu definiert. Europa, das sich seit 80 Jahren auf die Vereinigten Staaten als politischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Anker verlassen hat, steht vor einer epochalen Herausforderung.

Die Antwort Europas

Doch statt in Schockstarre zu verfallen, zieht Europa seine eigenen Schlüsse - und beginnt endlich, sich selbst neu zu erfinden. Besonders Deutschland, die wirtschaftliche Lokomotive des Kontinents, zeigt sich entschlossen. Die neue Bundesregierung setzt klare Zeichen:

Eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben, Investitionen in Infrastruktur und Technologie und ein Ende der «Friedensdividende», die seit dem Kalten Krieg Bestand hatte.

Die gesamte EU schaltet auf Angriff: Kapitalmarktunion, pragmatische Industriepolitik, realistische Umweltauflagen, handfeste Energiepolitik - all das, worüber jahrelang debattiert wurde, kommt nun mit atemberaubender Geschwindigkeit ins Rollen. Und der lange belächelte Draghi-Report? Plötzlich ist er zum Masterplan für Europas wirtschaftliche Renaissance avanciert.

Die Kapitalmärkte setzen auf Europa

Die Welle erfasst auch die Finanzwelt: Eine historische Kapitalrotation läuft an - Gelder fließen in europäische Vermögenswerte, während die einst übermächtigen US-Märkte ins Wanken geraten. Plötzlich erscheint das Narrativ eines schwachen, zwischen China und den USA zerriebenen Europas als obsolet. Stattdessen gewinnt eine neue Überzeugung an Fahrt: Europa kann und wird auf eigenen Beinen stehen.

Die Ironie der Geschichte

Am Ende könnte es ausgerechnet die isolationistische MAGA-Bewegung gewesen sein, die Europa aus seinem Dornröschenschlaf geweckt hat. Statt in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, findet der Kontinent neuen Zusammenhalt, wirtschaftliche Dynamik und sicherheitspolitische Souveränität.

Make Europe Great Again: Es ist kein Wunschdenken mehr, vielmehr ist es ein realistisches Szenario. Und es beginnt jetzt!

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Werbemitteilung.

Sie dient reinen Informationszwecken und bietet dem Adressaten eine Orientierung zu unseren Produkten, Konzepten und Ideen. Dies ist keine Grundlage für Käufe, Verkäufe, Absicherung, Übertragung oder Beleihung von Vermögensgegenständen. Keine der hier enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments noch beruhen sie auf der Betrachtung der persönlichen Verhältnisse des Adressaten. Sie sind auch kein Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Analyse. MainFirst übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf Korrektheit, Vollständigkeit, Eignung, Marktfähigkeit von Informationen, die in Webinaren, Podcasts oder Newslettern dem Adressaten zur Verfügung gestellt werden. Der Adressat nimmt zur Kenntnis, dass unsere Produkte und Konzepte sich an unterschiedliche Anlegerkategorien richten können. Die Kriterien richten sich ausschließlich nach dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Diese Werbemitteilung richtet sich nicht an einen bestimmten Adressatenkreis. Jeder Adressat muss sich deshalb individuell und eigenverantwortlich über die maßgeblichen Bestimmungen der aktuell gültigen Verkaufsunterlagen informieren, auf deren Basis sich ein Anteilserwerb ausschließlich richtet. Aus den bereitgestellten Inhalten und aus unseren Werbemitteln lassen sich keine verbindlichen Zusagen oder Garantien für zukünftige Ergebnisse ableiten. Weder durch das Lesen oder Zuhören kommt ein Beratungsverhältnis zustande. Alle Inhalte dienen der Information und können eine professionelle und individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Der Adressat forderte auf eigenes Risiko den Newsletter an bzw. hat sich für ein Webinar, Podcast angemeldet oder nutzt sonstige digitale Werbemedien auf eigene Veranlassung. Der Adressat und Teilnehmer akzeptiert, dass digitale Werbeformate von einem externen Informationsanbieter, der in keiner Beziehung zu MainFirst steht, technisch produziert und dem Teilnehmer zur Verfügung gestellt wird. Der Zugang und die Teilnahme an digitalen Werbeformaten geschehen über internetbasierte Infrastrukturen. MainFirst übernimmt keine Haftung für jedwede Unterbrechungen, Annullierungen, Störungen, Aufhebungen, Nichterfüllung, Verspätungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung der digitalen Werbeformate. Der Teilnehmer anerkennt und akzeptiert, dass bei der Teilnahme an digitalen Werbeformaten personenbezogene Daten beim Informationsanbieter einsehbar, aufgezeichnet und weitergegeben werden können. MainFirst haftet nicht für Datenschutzpflichtverletzungen des Informationsanbieters. Digitale Werbeformate dürfen nur in Länder betreten und besucht werden, in denen ihre Verbreitung und der Zutritt gesetzlich zulässig ist.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt. Allein maßgeblich und verbindliche Grundlage für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KIDs), Halbjahres- und Jahresberichte), denen die ausführlichen Informationen zu dem Anteilerwerb sowie den damit verbundenen Risiken entnommen werden können. Die genannten Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache (sowie in nichtamtlicher Übersetzung in anderen Sprachen) finden Sie unter www.mainfirst.com und sind bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. und der Verwahrstelle sowie bei den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen und bei der Vertreterin in der Schweiz kostenlos erhältlich. Diese sind: Belgien, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankreich: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italien: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Schweiz: Vertreterin: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Spanien: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid.Die Verwaltungsgesellschaft kann aus strategischen oder gesetzlich erforderlichen Gründen unter Beachtung etwaiger Fristen bestehende Vertriebsverträge mit Dritten kündigen bzw. Vertriebszulassungen zurücknehmen. Anleger können sich auf der Homepage unter www.ethenea.com und im Verkaufsprospekt über Ihre Rechte informieren. Die Informationen stehen in deutscher und englischer Sprache, sowie im Einzelfall auch in anderen Sprachen zur Verfügung. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikobeschreibungen im Verkaufsprospekt verwiesen.Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung, Übernahme in andere Webseiten, der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form, ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung von MainFirst zulässig.

Copyright © 2025 MainFirst Gruppe (bestehend aus zur MainFirst Holding AG gehörenden Unternehmungen, hier "MainFirst"). Alle Rechte vorbehalten.