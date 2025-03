EUR/USD wurde am Freitag nach der europäischen Sitzung in der Nähe der 1,0830-Zone gehandelt und bewegte sich näher an das obere Ende seiner täglichen Handelsspanne - Trotz gemischter Oszillatorensignale unterstützen die kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitte das laufende bullische Momentum des Paares - Unterstützung wird im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...