EQS-News: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PLANOPTIK AG: Endgültige Jahreszahlen 2024 und Ausblick



28.03.2025 / 17:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Endgültige Jahreszahlen 2024 und Ausblick



Die PLANOPTIK AG bestätigt ihre vorläufigen Konzernzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024.



Der Konzernumsatz lag im Jahr 2024 bei TEUR 11.861, nach TEUR 13.253 im Vorjahr. In der Folge sank das EBITDA auf TEUR 1.761 (Vj. 3.075). Das EBIT lag bei TEUR 1.024 (Vj. 2.321) und das EBT bei TEUR 1.085 (Vj. 2.299). Der Jahresüberschuss lag bei TEUR 700 (Vj. 1.669).



Der Rückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Großkunden sowie deren Abnehmer ihre Lager abgebaut und damit die Auswirkungen des ohnehin schlechten industriellen Umfelds verstärkt haben.



Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die PLANOPTIK AG dagegen wieder eine Verbesserung bei Umsatz und Ergebnis im Konzern.



Für den Konzernumsatz wird aus heutiger Sicht ein Anstieg auf einen Wert zwischen EUR 12,0 Mio. und EUR 13,0 Mio. erwartet. Sollte sich die weltweite Industrieproduktion besser entwickeln als bislang allgemein angenommen und der Lagerabbau bei den Kunden und deren Abnehmern früher abgeschlossen sein, kann der Konzernumsatz auch stärker steigen. Ein deutliches Nachlassen der Weltkonjunktur infolge geopolitischer Belastungen könnte das Wachstum dagegen belasten. Für das Jahr 2026 wird von einem weiteren Anstieg der Konzernumsätze bedingt durch die erwartete Markterholung sowie durch das Wachstum bei neuen Produkten ausgegangen.



Für das EBT im laufenden Geschäftsjahr 2025 wird lediglich ein moderater Anstieg erwartet. Einmalaufwendungen für den Wechsel in den regulierten Markt sowie Aufwendungen für die weitere Expansion dürften aller Voraussicht nach trotz des erwarteten Umsatzwachstums einen stärkeren Ergebnisanstieg verhindern.



Der vollständige Geschäftsbericht wird am 11. April 2025 veröffentlicht.







Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff



Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com





Über PLANOPTIK



Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.



Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten für viele Jahre sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.





28.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com