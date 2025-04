EQS-News: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

PLANOPTIK AG: Geschäftsbericht 2024



11.04.2025 / 11:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Geschäftsbericht 2024



Der Geschäftsbericht 2024 steht unter www.planoptik.com als Download bereit.



Lesen sie in unserem Geschäftsbericht, dass überwiegend zyklische Einflüsse zu einem Rückgang unserer Konzernumsätze im vergangenen Jahr geführt haben. So haben Großkunden und deren Abnehmer vor allem ihre Lager abgebaut und damit auf die wieder funktionierenden Lieferketten reagiert. Bei gestiegenen Zinsen und gefallener Inflation war Lagerhaltung für sie unattraktiv geworden.



Darüber hinaus ist PLANOPTIK im Geschäftsfeld Wafer-Level Packaging als indirekter Lieferant von Sensorherstellern auch von der weltweit schwachen Automobilkonjunktur betroffen.



Im laufenden Geschäftsjahr sollen die Umsätze bereits wieder steigen und für die kommenden Jahre gehen wir weiterhin von einem dynamischen Wachstum aus, sofern sich die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht deutlich verschlechtern.



Nicht nur der erwartete Abschluss des Lagerabbaus und die damit verbundene Erholung der Nachfrage lassen uns zuversichtlich in die Zukunft blicken.



Im Bereich Wafer-Level Packaging liefern wir Wafer für die Verkapselung von Sensoren. Damit bedienen wir den Markt der Sensorik, der auch in Zukunft hohes Potenzial hat. KI-basierte Steuerungssysteme sind auf Daten unzähliger Sensoren angewiesen. Elektroautos enthalten heute schon durchschnittlich Sensoren im Wert von 1.300 Euro, während dieser Wert bei Autos mit Verbrennungsmotoren noch bei 750 Euro liegt. Und auch Sicherheitstechnik benötigt Sensorik.



In unserem Geschäftsfeld Advanced Packaging gilt Glas als das Trendmaterial zum Integrieren von Chips auf kleinstem Raum. Hier steht PLANOPTIK ganz am Anfang eines erst entstehenden großen Wachstumsmarkts.



Großes Potenzial besteht auch darin, dass PLANOPTIK seit kurzem voll funktionsfähige Bauteile aus Glas und Silizium herstellt. Hier arbeiten wir im Bereich Mikrofluidik am Beginn der Serienproduktion mit konkreten Kunden.



Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, bauen wir unsere Produktion massiv aus. So haben wir an unserem Standort in Ungarn eine neue Halle angemietet und so unsere Produktionsfläche vor Ort von 400 auf 2.000 Quadratmeter vergrößert.



Für unsere Investitionen haben wir zuletzt ein neues zinsgünstiges KfW-Darlehen in Höhe von 2,5 Mio. Euro abgeschlossen, das in den Jahren 2025 und 2026 abgerufen werden soll, vor allem, um unsere Produktion auszubauen. Zuvor verfügte der Konzern zum Jahresende 2024 bereits über 5,2 Mio. Euro an liquiden Mitteln, denen im Konzern Bankverbindlichkeiten in Höhe von lediglich 1,9 Mio. Euro gegenüber standen. Mit den zusätzlichen Mitteln vergrößern wir erneut unseren finanziellen Handlungsspielraum, um unsere Chancen zu nutzen und zugleich unsere Sicherheit zu erhöhen.







Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff



Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com





Über PLANOPTIK



Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.



Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten für viele Jahre sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.





11.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com