Nel Hydrogen US, eine Tochtergesellschaft des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens Nel ASA hat vom US-Rüstungsunternehmen Collins Aerospace einen Kaufauftrag über so genannte PEM-Elektrolyseur-Stapel im Wert von rund sechs Millionen Dollar erhalten. Diese Stapel werden von der US Navy verwendet, um Sauerstoff für lebenswichtige Unterstützungssysteme an Bord von U-Booten zu produzieren. "Wir sind sehr stolz auf die langjährige Partnerschaft mit Collins Aerospace und unsere exklusive Liefervereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...