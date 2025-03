Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 mars/March) - The common shares of Skycap Investment Holdings Inc. (SKY), previously listed as Li-Metal Corp. (LIM) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Skycap Investment Holdings Inc. is a Canadian-based investment issuer focused on identifying and investing in high-growth sectors. Leveraging its financial resources and market expertise, Skycap aims to deliver sustainable value to its stakeholders through strategic and diversified investments.

_________________________________

Les actions ordinaires de Skycap Investment Holdings Inc. (SKY), précédemment cotées sous le nom de Li-Metal Corp. (LIM), ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Skycap Investment Holdings Inc.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Skycap Investment Holdings Inc. est un émetteur de placements canadien qui se concentre sur l'identification et l'investissement dans des secteurs à forte croissance. Tirant parti de ses ressources financières et de son expertise du marché, Skycap vise à offrir une valeur durable à ses parties prenantes grâce à des investissements stratégiques et diversifiés.

Issuer/Émetteur : Skycap Investment Holdings Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : SKY Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 164 496 224 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 39 739 312 CSE Sector/Catégorie : Diversified Industries/Secteurs Diversifiés CUSIP : 83086W 10 2 ISIN : CA 83086W 10 2 3 OLD CUSIP/ISIN : 50203F205/ CA50203F2052 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 31 mars/March 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts : TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for SKY. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)