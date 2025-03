Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit leicht negativer Tendenz, insgesamt aber wenig verändert beendet. Nach einem recht freundlichen Morgen fiel der SMI am Nachmittag phasenweise klar ins Minus, erholte sich dann aber wieder grösstenteils. Vor allem diverse US-Makrodaten waren laut Händlern für die etwas wacklige Entwicklung am Nachmittag verantwortlich. So fiel etwa die von der US-Notenbank Fed stark beachtete Kernrate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...