Wien - Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat die Pläne von Union und SPD in der Migrationspolitik als "erfreulich und notwendig" bezeichnet. "Wir begrüßen den Kurswechsel und die Ankündigung Deutschlands, nur in Abstimmung mit den Nachbarstaaten vorzugehen", sagte Stocker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagausgabe).Österreich setze sich seit Jahren für einen robusten Außengrenzschutz ein. "Wenn der EU-Außengrenzschutz vollumfänglich gewährleistet ist, dann sind auch unsere innerstaatlichen Grenzen geschützt", so Stocker.