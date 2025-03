Kemberg - Im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt ist ein Ausbruch der Geflügelpest bestätigt worden. Betroffen ist ein Betrieb im Ortsteil Gaditz der Stadt Kemberg, teilte die Kreisverwaltung Wittenberg mit.Die Geflügelpest wurde durch das Referenzlabor des Bundesinstituts für Tiergesundheit bestätigt. Es handelt sich um das Influenza-Virus vom Typ H5, das grundsätzlich für den Menschen ungefährlich sei. In einem Radius von drei Kilometern um den betroffenen Betrieb wird nun eine Schutzzone und in einem Radius von zehn Kilometern eine Überwachungszone eingerichtet.In diesen Zonen gelten besondere Vorschriften für Geflügelhalter, darunter Stallpflicht, Verbringungsverbote und Kontrollmaßnahmen. Außerdem müssen wohl mehrere zehntausend Tiere in dem betroffenen Betrieb getötet werden.