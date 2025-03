Der Dow Jones fiel am Freitag um über 700 Punkte - Die Anlegerstimmung verschlechtert sich, nachdem die wichtigsten PCE-Inflationskennzahlen gestiegen sind - Anhaltende Zolldrohungen und eine trübe Verbraucherstimmung drücken ebenfalls die Aktienkurse - Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fiel am Freitag um über 700 Punkte, was einem Rückgang ...

