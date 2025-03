Der Geodatenanbieter hebt trotz Umsatzrückgang in amerikanischen Märkten die Ausschüttung an und erhält positive Analysteneinschätzungen bei aktuell herausfordernder Kursentwicklung.

Fugro plant trotz aktueller Marktherausforderungen eine Erhöhung der Dividende für 2024 auf 0,75 Euro je Aktie. Bei einem aktuellen Kurs von 13,78 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von etwa 5,4 Prozent. Die Auszahlung ist für den 23. Mai 2025 vorgesehen, wobei der Ex-Dividende-Tag auf den 28. April 2025 fällt. Die Aktie notiert derzeit mehr als 45 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und hat seit Jahresbeginn bereits 18,7 Prozent an Wert eingebüßt.

Im vierten Quartal 2024 erzielte das Geodaten- und Ingenieurdienstleistungsunternehmen ein bereinigtes EBIT von 71,8 Millionen Euro, was die Markterwartungen übertraf. Dennoch verzeichnete Fugro in Nord-, Mittel- und Südamerika einen Umsatzrückgang von 11,5 Prozent auf 137,8 Millionen Euro. Politische Unsicherheiten in den USA belasten das Geschäft in dieser Region weiterhin erheblich. Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert das Unternehmen eine EBIT-Marge zwischen 11 und 15 Prozent, wobei die Schwierigkeiten in den amerikanischen Märkten voraussichtlich anhalten werden.

Analysten sehen Aufwärtspotenzial

ODDO BHF hat am 18. März 2025 seine Einstufung für Fugro von "Neutral" auf "Kaufen" angehoben und ein Kursziel von 18 Euro festgesetzt. Dies signalisiert ein potenzielles Aufwärtspotenzial von etwa 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Die positive Einschätzung steht im Kontrast zur jüngsten Kursentwicklung, die von einer deutlichen Korrektur geprägt ist.

Warnungen zu Umsatzbelastungen

In den vergangenen Wochen warnte Fugro explizit vor Umsatzbelastungen aufgrund der politischen Situation in den USA. Diese Faktoren könnten insbesondere die geophysikalische Sparte beeinträchtigen und das Umsatzwachstum in der ersten Jahreshälfte 2025 negativ beeinflussen. Trotz dieser Herausforderungen wurde Fugro am 20. März 2025 im Marktindex SDG 14 unter den Top 10 Aktien platziert, basierend auf der Performance in verschiedenen Anlagestrategien.

Die aktuellen Kennzahlen verdeutlichen die schwierige Marktphase: Mit einem Kurs von 13,78 Euro befindet sich die Aktie nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 13,73 Euro vom 13. März 2025. Zudem liegt der Kurs mehr als 27 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt und knapp 6 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet.

