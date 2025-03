Umfassender Einblick in die Performance des nachhaltigen Energiefonds, seinen Portfolioaufbau und aktuelle Markttrends trotz jährlichem Wertrückgang von 10,39%.

Der Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist bildet die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Index nach. Dieser Index umfasst globale Unternehmen aus dem Sektor der sauberen Energie, darunter erneuerbare Energien, dezentrale Energieversorgung und Energieeffizienz. Der Fokus liegt auf Firmen, die mindestens 40% ihrer Umsätze aus Aktivitäten im Bereich alternativer Energien erzielen.

Der ETF notiert aktuell bei 24,07 € und verzeichnet damit einen Rückgang von 8,69% seit Jahresbeginn. Die negative Tendenz setzt sich auch im Jahresvergleich fort, wo der Fonds einen Wertverlust von 10,39% aufweist. Besonders auffällig ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 29,16 €, der bei über 17% liegt.

Portfolio-Zusammensetzung und Sektorallokation

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist ?

Das Portfolio des ETF ist stark im Versorgungssektor gewichtet, der 51,85% der Vermögenswerte ausmacht, gefolgt von Industriewerten mit 32,39% und Technologieunternehmen mit 9,01%. Die fünf größten Positionen sind:

Iberdrola SA: 11,19%

GE Vernova Inc: 9,96%

Schneider Electric SE: 9,78%

NextEra Energy Inc: 9,11%

Siemens Energy AG: 8,18%

Der ETF schüttet eine jährliche Dividende aus, wobei die aktuelle Rendite bei 0,76% liegt. Diese moderate Ausschüttung entspricht der wachstumsorientierten Strategie des Fonds innerhalb des Clean-Energy-Sektors.

Marktperspektiven

Investitionen im Bereich saubere Energie werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter technologische Fortschritte, regulatorische Maßnahmen und globale Veränderungen in der Energienachfrage. Die aktuelle Schwächephase des Fonds spiegelt sich auch im kurzfristigen Trend wider - der Kurs liegt fast 4% unter dem 50-Tage-Durchschnitt und sogar 8,73% unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Trotz der aktuellen Herausforderungen, die sich in der Performance niederschlagen, besitzt der Sektor langfristiges Wachstumspotenzial, getrieben durch den globalen Übergang zu nachhaltigen Energiequellen. Die Volatilität des Fonds liegt derzeit bei annualisierten 24,08% über 30 Tage, was die Schwankungsanfälligkeit des Segments unterstreicht.

Anzeige

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist-Analyse vom 28. März liefert die Antwort:

Die neusten Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...