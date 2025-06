hier

SOFTBANK hat am Dienstag ein Aktienpaket der Telekomtochter T-MOBILE US im Wert von rund 4,8 Mrd. $ verkauft. Insgesamt wurden 21,5 Mio. Aktien zu je 224 $ platziert - ein Preis etwa 3?% unter dem Schlusskurs vom Vortag und am unteren Ende der Preisspanne. SOFTBANK hielt zuletzt 7,5?% an T-MOBILE US. Der Anteil sinkt nun auf etwa 5,6?%. Für die DEUTSCHE TELEKOM, die mit rund 59?% weiterhin Mehrheitsaktionär ist, bleibt das US-Geschäft der wichtigste Werttreiber. Der Verkaufserlös soll SOFTBANK beim Ausbau seiner Rechenzentrums-Infrastruktur für Künstliche Intelligenz dienen. Unter anderem ist der japanische Konzern maßgeblich am KI-Projekt "Stargate" der US-Regierung beteiligt. Der Verkauf des Aktienpakets ist eher als Kapitalbeschaffungsmaßnahme zu sehen, anstatt einer strategischen Entscheidung gegen T-MOBILE US oder die DEUTSCHE TELEKOM. Die fundamentalen Aussichten bleiben also unbelastet. Die Aktie der TELEKOM hat in den letzten drei Jahren rund 70 % zugelegt und war eines der wichtigsten Zugpferde im DAX.