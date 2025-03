Leverkusen - Zum Auftakt des 27. Spieltags der 1. Bundesliga hat sich Bayer 04 Leverkusen in einem hitzigen Duell gegen den VfL Bochum souverän mit 3:1 durchgesetzt und damit den Rückstand auf den Tabellenführer Bayern München auf lediglich drei Punkte verkürzt.Die Rheinländer gingen in Führung, als Aleix Garcia in der 20. Minute nach einem gut getimten Freistoßabschluss das erste Tor erzielte. Nach einem schnellen Ausgleich durch Bochums Felix Passlack (26. Minute) gelang Leverkusen in der zweiten Hälfte erneut der Anschlusstreffer, als Victor Boniface (60.) in einer klar orchestrierten Aktion den Ball im Strafraum unterbrachte. In der Schlussphase sorgte schließlich Amine Adli für den endgültigen Vorsprung (87.), nachdem er in einer Konterphase die gegnerische Abwehr überwinden konnte.Leverkusen demonstrierte über weite Strecken des Spiels seine Offensivqualitäten und wechselte, um in der Endphase das Ergebnis abzusichern. Trotz einer engagierten Reaktion der Bochumer, die mehrfach versuchten, Druck aufzubauen, ließ sich das Team nicht unterkriegen.