Die Aktie des israelischen Funktechnologie-Spezialisten Ceragon Networks verzeichnet aktuell einen gemischten Kursverlauf. Zum Handelsschluss am 28. März 2025 notierte das Papier bei 2,39 USD, was einem Tagesverlust von 1,24 Prozent entspricht. Der anhaltende Abwärtstrend der letzten Wochen summiert sich mittlerweile auf einen Monatsverlust von 14,29 Prozent. Trotz der aktuellen Schwächephase sehen Marktbeobachter erhebliches Aufwärtspotential für den Anbieter drahtloser Transportlösungen für Mobilfunkbetreiber. Besonders bemerkenswert ist die fundamentale Bewertung des Unternehmens, das mit einem aktuellen KGV von 8,11 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von gerade einmal 0,50 als deutlich unterbewertet gilt.

Analysten setzen Kursziele weit über aktuellem Niveau

Die vier Analysten, die Ceragon Networks regelmäßig beobachten, zeigen sich trotz der jüngsten Kursschwäche überwiegend optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,75 USD, was einem potentiellen Kursanstieg von mehr als 182 Prozent entspricht. Das höchste Kursziel von 10 USD deutet sogar auf eine mögliche Vervierfachung des aktuellen Wertes hin. Allerdings wurden die Umsatzerwartungen für den Funktechnik-Spezialisten zuletzt nach unten korrigiert, was auf gewisse Unsicherheiten im operativen Geschäft hindeutet. Historisch betrachtet hat Ceragon Networks in der Vergangenheit häufig Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen, was die große Spanne zwischen dem niedrigsten Kursziel von 5 USD und dem höchsten von 10 USD teilweise erklären könnte.

