Der Netzwerktechnologie-Anbieter erweitert sein Portfolio für Versorgungsbranchen in Nordamerika und stellt innovative Hochleistungslösungen auf dem MWC vor.

Ceragon Networks hat die Akquisition des US-Unternehmens End 2 End Technologies erfolgreich abgeschlossen. Die Aktie notiert aktuell bei 2,24 Euro, womit sie sich nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief von 2,18 Euro bewegt und seit Jahresbeginn mehr als 52 Prozent an Wert verloren hat. Die Integration des auf Systemintegration und Softwareentwicklung spezialisierten Unternehmens erweitert Ceragons Angebot im Bereich privater Netzwerke speziell für die Energie- und Versorgungsbranche in Nordamerika. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 soll sich die Übernahme positiv auf das Non-GAAP-Ergebnis auswirken.

Auf dem Mobile World Congress (MWC) 2025 präsentierte Ceragon mehrere innovative Produkte zur Erweiterung seines End-to-End-Angebots. Das Portfolio umfasst unter anderem die IP-100E, eine Dual-Carrier-E-Band-Lösung mit einer Leistung von bis zu 25 Gbps aus einer einzigen Box, die mit Ceragons eigenem System-on-a-Chip betrieben wird. Zudem wurde die IP-50GP vorgestellt, eine kosteneffiziente Split-Mount-Mikrowellenlösung für nahtlose Konnektivität, sowie die EtherHaul 8020FX, eine Millimeterwellen-Backhaul-Lösung mit hoher Kapazität und benutzerfreundlicher Installation. Diese Neuentwicklungen zielen darauf ab, die Kosten pro Gigabit zu senken und gleichzeitig die Benutzererfahrung zu verbessern.

KI-gestützte Softwarelösungen für intelligente Netzwerke

Neben der Hardware setzte Ceragon auf dem MWC 2025 einen deutlichen Schwerpunkt auf intelligente Netzwerklösungen. Das Unternehmen präsentierte mehrere KI-gestützte Softwareprodukte, darunter einen Network Digital Twin zur digitalen Nachbildung von Netzwerken, der die Optimierung und das Management von Netzwerkinfrastrukturen vereinfacht.

Ergänzt wird das Angebot durch Ceragon Insight, eine Lösung zur Analyse und Visualisierung von Netzwerkdaten für fundierte Entscheidungen, sowie den Smart Activation Key für die effiziente Aktivierung und Verwaltung von Netzwerklizenzen und -diensten. Diese Tools sollen dazu beitragen, die Komplexität moderner Netzwerke zu bewältigen und die Effizienz durch intelligente Automatisierung zu steigern.

Strategische Neupositionierung trotz Kursrückgang

Trotz der aktuell angespannten Kurssituation mit einem RSI-Wert von 90,2, der eine deutliche Überkauftheit signalisiert, und einer hohen Volatilität von über 60 Prozent auf Jahresbasis, setzen die jüngsten strategischen Maßnahmen wichtige Weichen für die Zukunft. Mit der Akquisition von End 2 End Technologies und dem erweiterten Produktportfolio positioniert sich Ceragon als relevanter Akteur im Bereich der drahtlosen Netzwerktechnologie.

Der beträchtliche Abstand von über 33 Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt spiegelt jedoch die herausfordernde Marktsituation wider, in der sich das Unternehmen aktuell befindet. Die Fokussierung auf innovative Technologien und intelligente Netzwerklösungen zielt darauf ab, den Herausforderungen der modernen Telekommunikationsbranche zu begegnen und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum zu schaffen.

