Immobilienunternehmen sichert Überbrückungskredit mit 5,5% Zins und plant umfassendes Sanierungskonzept bis Ende Mai, während der Aufsichtsrat neu besetzt wird.

Die Deutsche Konsum REIT-AG verzeichnete zum Handelsschluss am Freitag einen Kurs von 3,05 Euro, was einem Tagesverlust von 1,61 Prozent entspricht. Im Jahresverlauf büßte das auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Unternehmen bereits 16,89 Prozent seines Wertes ein und notiert derzeit 35,92 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 4,76 Euro. Der Immobilienkonzern arbeitet aktuell an mehreren Fronten, um seine finanzielle Position zu festigen und strukturelle Veränderungen voranzutreiben.

Am 13. März 2025 sicherte sich das Unternehmen eine Brückenfinanzierung mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent pro Jahr. Diese Maßnahme dient als Grundlage für die Entwicklung eines umfassenden Restrukturierungskonzepts, das bis zum 30. Mai 2025 vorliegen soll. Im Fokus des Konzepts steht insbesondere die Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten, die im laufenden Jahr fällig werden.

Neubesetzung des Aufsichtsrats vor dem Hintergrund der Kreditgeberinteressen

Bedeutsame Veränderungen stehen auch in der Unternehmensführung bevor. Im Vorfeld der für den 1. April 2025 anberaumten Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat seine Wahlvorschläge angepasst. Die ursprünglich nominierten Kandidaten Antje Lubitz und Rolf Elgeti kandidieren nicht mehr für eine Wiederwahl. Stattdessen schlägt der Aufsichtsrat nun Daniel Löhken und einen weiteren Kandidaten zur Wahl vor. Diese Neubesetzung berücksichtigt die Interessen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), die als wichtiger Kreditgeber Einfluss auf die Zusammensetzung des Kontrollgremiums genommen hat.

Fortschritte bei der finanziellen Konsolidierung

Die Deutsche Konsum REIT kann bereits erste Erfolge bei ihrer finanziellen Konsolidierung verzeichnen. Der Netto-Verschuldungsgrad (Netto-LTV) lag zum 30. September 2024 noch bei 57,2 Prozent. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 gelang es dem Management durch gezielte Tilgungen und Refinanzierungsmaßnahmen, diesen Wert auf 54,7 Prozent zu reduzieren. Mit einem Abstand von 21,51 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 2,51 Euro zeigt die Aktie trotz der aktuellen Herausforderungen eine gewisse Bodenbildung.

Die eingeleiteten finanziellen und personellen Anpassungen zielen darauf ab, die Deutsche Konsum REIT für die Zukunft besser aufzustellen. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, wie erfolgreich das Unternehmen sein angekündigtes Restrukturierungskonzept umsetzen kann.

