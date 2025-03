Das Bergbauunternehmen sichert sich 19,5 Millionen Dollar durch eine Bought-Deal-Platzierung und meldet beeindruckende Bohrergebnisse in seinen mexikanischen Goldprojekten.

Heliostar Metals hat kürzlich eine Bought-Deal-Finanzierung mit einem Bruttoerlös von 19,5 Millionen Dollar abgeschlossen. Die am 28. März 2025 beendete Emission wurde zu einem Preis von 1,00 Dollar pro Stammaktie durchgeführt. Ein Konsortium unter der Leitung von Cormark Securities Inc., darunter auch Velocity Trade Capital Ltd., Clarus Securities Inc., BMO Capital Markets, Roth Canada Inc. und Ventum Financial Corp., übernahm die Platzierung. Bemerkenswert ist die Beteiligung des Investors Eric Sprott, der über 2176423 Ontario Ltd. 5 Millionen Dollar investierte und damit 5 Millionen Aktien erwarb. Die Aktie von Heliostar Metals schloss am Freitag bei 0,70 Euro mit einem Tagesplus von 5,78% und liegt damit nur knapp 4,40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,73 Euro.

Die Nettoerlöse der Finanzierung sind hauptsächlich für die Weiterentwicklung der Projekte des Unternehmens in Mexiko vorgesehen, insbesondere für Bohrarbeiten im Ana Paula Projekt. Heliostar positioniert sich strategisch für erhebliches Wachstum im mexikanischen Goldsektor. CEO Charles Funk hat das Ziel formuliert, das Unternehmen zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu entwickeln, wobei die mexikanischen Vermögenswerte eine zentrale Rolle in dieser Vision spielen.

Produktionsleistung und operative Highlights

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 meldete Heliostar eine Produktion von 20.795 Goldäquivalentunzen (GEOs), bestehend aus 20.298 Unzen Gold und 43.076 Unzen Silber. Für 2025 prognostiziert das Unternehmen eine Steigerung auf 31.000 bis 41.000 GEOs. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im beeindruckenden 12-Monats-Kursanstieg von über 319% wider.

Im Ana Paula Projekt haben Bohrungen bedeutende Goldmineralisierungen durchschnitten, darunter 161 Meter mit einem Gehalt von 4,26 g/t Gold, mit höhergradigen Abschnitten von 30 Metern mit 10,1 g/t und 15,7 Metern mit 10,4 g/t Gold. Zusätzlich lieferte ein paralleles Panel 3 Meter mit 21,4 g/t Gold, und eine Satellitenzone erreichte 24 Meter mit 5,10 g/t Gold, was das Potenzial des Projekts unterstreicht.

In der La Colorada Mine wurden hochgradige Goldergebnisse aus flachen Bohrungen in Bereichen gemeldet, die zuvor innerhalb der Creston Pit Expansion als Abraum betrachtet wurden. Bemerkenswerte Abschnitte umfassen 5 Meter mit einem Gehalt von 9,69 g/t Gold und 4,3 Meter mit 9,87 g/t Gold, was auf ein erhebliches unterirdisches Potenzial über den aktuellen Tagebau hinaus hindeutet.

Unternehmensführung und finanzielle Solidität

Im Februar 2025 ernannte Heliostar Vitalina Lyssoun zur Finanzvorständin, mit Wirkung zum 3. März 2025. Frau Lyssoun bringt über 16 Jahre Finanzerfahrung, insbesondere im Ressourcensektor, mit, nachdem sie zuvor das Unternehmensrechnungsteam bei Gatos Silver Inc. geleitet hatte.

Das Unternehmen hat außerdem einen Akquisitionskredit in Höhe von 5 Millionen US-Dollar innerhalb von drei Monaten vollständig zurückgezahlt. Der Kredit wurde ursprünglich im November 2024 aufgenommen, um ein Portfolio von Betriebs- und Entwicklungsanlagen in Mexiko von Florida Canyon Gold Inc. zu erwerben. Die solide Finanzlage spiegelt sich in der Kursentwicklung wider, mit einem 30-Tage-Plus von 21,25% und einem beeindruckenden Anstieg von 99,36% über den 200-Tage-Durchschnitt.

Mit der jüngsten Finanzierung, dem strategischen Fokus auf mexikanische Goldvorkommen und den operativen Fortschritten ist Heliostar Metals für weiteres Wachstum im Goldbergbausektor positioniert.

