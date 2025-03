Der schwedische Energiekonzern schließt das Großprojekt Stor-Skälsjön erfolgreich ab, während das Unternehmen finanzielle Einbußen und Vorstandsänderungen bewältigt.

Eolus Vind AB hat den Bau des Windparks Stor-Skälsjön erfolgreich abgeschlossen. Die am 28. März 2025 fertiggestellte Anlage fügt dem Portfolio des schwedischen Unternehmens eine beträchtliche Kapazität von 88 MW hinzu. Der Aktienkurs von Eolus Vind schloss am Freitag bei 4,93 Euro und liegt damit fast 31 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 7,12 Euro, das Ende Mai 2024 erreicht wurde.

Das Unternehmen nahm am 25. März 2025 als Aussteller am Nationaltreffen der Liberalen Partei in Karlstad teil. Dieser Auftritt unterstreicht das Engagement von Eolus im politischen Dialog und bei der Förderung erneuerbarer Energielösungen innerhalb der schwedischen Politiklandschaft.

Führungswechsel und finanzielle Herausforderungen

Am 21. März 2025 gab Eolus bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende Per Witalisson auf eigenen Wunsch zurückgetreten ist. Dieser Führungswechsel könnte die strategische Ausrichtung und den operativen Fokus des Unternehmens in den kommenden Monaten beeinflussen.

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete Eolus einen Nettoumsatz von 44 Millionen SEK, was einen deutlichen Rückgang gegenüber 277 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum darstellt. Das Unternehmen musste zudem einen EBIT-Verlust von 29 Millionen SEK hinnehmen, verglichen mit einem Verlust von 12 Millionen SEK im ersten Quartal 2023. Diese Zahlen spiegeln die finanziellen Herausforderungen wider, mit denen Eolus in einem wettbewerbsintensiven Markt für erneuerbare Energien konfrontiert ist. Die Jahresperformance der Aktie zeigt mit einem Minus von über 23 Prozent ebenfalls die schwierige Situation.

Eolus Vind navigiert weiterhin durch einen dynamischen Sektor für erneuerbare Energien, der von politischen Veränderungen und internen Umstrukturierungen geprägt ist. Die Fertigstellung neuer Windparks und die aktive Teilnahme an politischen Foren demonstrieren das anhaltende Engagement des Unternehmens für Wachstum und Nachhaltigkeit.

