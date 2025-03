Der Technologiekonzern erweitert sein Produktportfolio und verzeichnet trotz kurzfristiger Kursschwankungen ein solides Jahreswachstum bei positiver Gewinnprognose.

Johnson Controls hat auf der ISC West 2025 Konferenz, die vom 31. März bis 4. April stattfindet, eine umfassende Reihe von Sicherheitsprodukten und -lösungen vorgestellt. Der Aktienkurs schloss am Freitag bei 75,35 Euro und verzeichnete damit einen Rückgang von 7,01% im letzten Monat. Im 12-Monats-Vergleich liegt die Aktie jedoch mit einem Plus von 24,50% deutlich im positiven Bereich.

Zu den Highlights der Produktvorstellungen gehören die Software House C•CURE IQ 3.10 mit verbesserten Funktionen wie Indoor/Outdoor-Karten und erweitertem Videoclip-Management, die darauf abzielen, Zugangskontrollen und Videoüberwachungs-Workflows zu vereinheitlichen. Die iSTAR G2 Controller wurden aufgerüstet, um mehr Türen pro Panel zu unterstützen und verfügen über OSDP-verifizierte Verschlüsselung für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Zudem wurde eine integrierte Sicherheitsplattform vorgestellt, die eine Zusammenarbeit zwischen Kantech, Exacq, DSC und Illustra darstellt und ein einheitliches, skalierbares Sicherheitsökosystem für kommerzielle und Unternehmensanwendungen bietet.

Am 12. März 2025 gab Johnson Controls eine Quartalsdividende von 0,37 USD pro Aktie bekannt, die am 17. April 2025 an die am 24. März 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Mit demselben Datum übernahm Joakim Weidemanis die Position des CEO und folgt damit auf George Oliver. Dieser Führungswechsel steht im Einklang mit dem Nachfolgeplan des Unternehmens und wurde nach Gesprächen mit bedeutenden Investoren vollzogen.

Finanzielle Ergebnisse und Marktperspektiven

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Johnson Controls ?

In seinen jüngsten Finanzberichten meldete Johnson Controls einen Anstieg der Umsätze im ersten Quartal um 4% im Jahresvergleich, wobei der organische Umsatz um 10% zulegte. Das Unternehmen erzielte einen GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,55 USD und einen bereinigten Gewinn von 0,64 USD. Die Auftragseingänge stiegen um 16%, was auf eine starke Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens hindeutet.

Darüber hinaus hat Johnson Controls seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2025 auf 3,50 bis 3,60 USD pro Aktie angehoben, gegenüber der vorherigen Schätzung von 3,40 bis 3,50 USD. Die Aktie liegt aktuell 5,44% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 71,46 Euro, was auf eine positive langfristige Entwicklung hindeutet. Allerdings notiert sie mit 13,26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 86,87 Euro, das am 10. Februar 2025 erreicht wurde.

Marktanalysten haben gemischte Ansichten zur Aktienentwicklung von Johnson Controls. Während die Aktie in diesem Jahr besser als der S&P 500 Index abschneidet, raten einige Analysten zur Vorsicht. Trefis hebt beispielsweise Bedenken hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens, der operativen Leistung und der finanziellen Stabilität hervor und deutet an, dass die Aktie zum aktuellen Preis möglicherweise keine attraktive Investition darstellt.

Johnson Controls setzt seine Innovationstätigkeit im sich entwickelnden Sektor der Gebäudetechnologien fort. Die jüngsten Produkteinführungen, Führungswechsel und Aktualisierungen der Finanzkennzahlen zeigen die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Mit einem RSI-Wert von 69,1 über 14 Tage und einer annualisierten Volatilität von 30,26% über 30 Tage bleibt die Aktie für Marktteilnehmer ein interessantes Beobachtungsobjekt.

Anzeige

Johnson Controls-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Johnson Controls-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten Johnson Controls-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Johnson Controls-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Johnson Controls: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...