Der kanadische Discount-Einzelhändler Dollarama verzeichnete am vergangenen Handelstag einen Kursanstieg von 1,58 Prozent auf 106,44 USD. Die National Bank hat das Unternehmen kürzlich auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel deutlich auf 166 CAD angehoben, was das wachsende Vertrauen der Analysten in die Geschäftsstrategie des Unternehmens widerspiegelt. Mit einer beeindruckenden Jahresperformance von 39,59 Prozent liegt die Aktie aktuell nur 3,44 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, während sie sich gleichzeitig 30,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief bewegt.

Starke Fundamentaldaten trotz hoher Bewertung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Dollarama ?

Die Dollarama Aktie besticht durch ihre hervorragenden Fundamentaldaten. Mehr als 70 Prozent der Wettbewerber weisen einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität und Vorhersagbarkeit auf. Besonders hervorzuheben sind die überdurchschnittlich hohen Gewinnmargen, die das Unternehmen zu einem der profitabelsten börsennotierten Unternehmen machen. Gleichzeitig wird die Aktie jedoch mit einem KGV von 33,54 für 2025 gehandelt, was auf eine recht hohe Bewertung hindeutet. Analysten bleiben dennoch optimistisch - von 14 Experten vergeben die meisten ein "Outperform"-Rating, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 147,36 CAD liegt und das höchste sogar bei 166 CAD.

Anzeige

Dollarama-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Dollarama-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten Dollarama-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Dollarama-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Dollarama: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...