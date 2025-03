© Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

China träumt von Milliarden Robotern. Doch ohne US-Chips bleibt's nur Blech. Pekings KI-Offensive wackelt, da Washington am längeren Hebel sitzt.China kämpft mit einer alternden Bevölkerung und einem wachsenden Arbeitskräftemangel. Bis 2045 könnte die Erwerbsbevölkerung auf etwa 645 Millionen Menschen sinken - gegenüber 794 Millionen im Jahr 2013, wie die Economist Intelligence Unit schätzt. Für Chinas Präsident Xi Jinping steht viel auf dem Spiel: Das Ziel, das Pro-Kopf-BIP bis 2035 zu verdoppeln, könnte am Arbeitskräftemangel scheitern. Deshalb investieren einheimische Konzerne wie BYD, Xiaomi und Xpeng in Automatisierung. Zwar dominiert China weltweit bei der Anzahl installierter …