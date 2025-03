Der Dax gerät immer mehr ins Schwimmen. Das schwache Wochenfinale mahnt in Bezug auf die kommenden Tage zur Vorsicht. Die Lage destabilisiert sich aus charttechnischer Sicht zusehends. Der Wochenschluss unterhalb von 22.500 Punkten lässt in den nächsten Tagen weitere Abgaben in Richtung 22.100 Punkte / 22.000 Punkte erwarten. Zum schwachen Wochenschluss trugen auch die mäßigen US-Daten bei. So fielen die PCE-Daten höher aus, als erwartet. Die ...

