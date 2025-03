News von Trading-Treff.de Einen kleinen Schock verabreichte die Hensoldt ihren Aktionären am Freitag. Die Notierungen verloren gleich mehr als -4,7 %. Das Papier beendete den Handel bei nur noch 63,50 Euro. Das ist durchaus ein bemerkenswerter Rückgang, da die Aktie zuletzt in der Spitze bei fast 80 Euro notiert hatte. Die Rüstungsindustrie generell ließ allerdings in der vergangenen Woche etwas Federn. Wahrscheinlich war die Entwicklung auch heißgelaufen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...