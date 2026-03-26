Der DAX hat sich am Mittwoch nach Berichten über die Vorlage eines 15-Punkte-Plans für ein Kriegsende im Iran durch die USA erholen können. Er ging mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 22.957,08 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Donnerstag sieht allerdings bereits wieder schwächer aus. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,9 Prozent tiefer auf 22.760 Punkte.Im Fokus steht weiterhin der Krieg im Iran. US-Präsident Donald Trump warnte den Iran zuletzt erneut, dass er mit noch härteren Angriffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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