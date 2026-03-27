Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, "Megatrend-Aktien"! Allein schon das Wort lässt bei vielen Anlegern die Dollar- bzw. Eurozeichen in den Augen aufblitzen. Wie der Name suggeriert, soll es hier nicht nur um große bzw. wichtige Zukunftstrends gehen, sondern sogar um die ganz großen, also eben "die Megatrends". Was sich hinter Megatrend-Aktien verbirgt bzw. ob es sich dabei um die ultimative Lizenz zum Gelddrucken handelt, soll in diesem Beitrag näher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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