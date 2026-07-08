Im schwachen Marktumfeld verliert die Rheinmetall-Aktie am Mittwoch überproportional deutlich an Boden und ist mit einem Minus von rund fünf Prozent einer der schwächsten DAX-Werte. Es zeigt sich erneut, dass eine Zuspitzung der Lage im Nahen Osten für den Rüstungs-Blue-Chip kein Kurstreiber ist. Für Abgabedruck sorgt darüber hinaus eine neue Studie von Berenberg.Analyst George McWhirter hat in einer neuen Studie das Kursziel für Rheinmetall von 1.750 auf 1.600 Euro gesenkt, die Einstufung aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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