Kritische Infrastruktur, Energieversorgung, öffentliche Sicherheit und Verteidigung verändern sich grundlegend. Vernetzte Drohnen werden dabei zu einem wichtigen Werkzeug. Für Anleger lohnt der Blick auf ein Technologie-Ökosystem, welches weit über den klassischen Drohnenbau hinausgeht. Während die Deutsche Telekom die digitale Infrastruktur bereitstellt und Hensoldt die modernsten Sensortechnologien entwickelt, wandelt sich Volatus Aerospace zu einem bedeutenden integrierten Defense-Tech-Unternehmen mit wiederkehrenden Software- und Trainingsumsätzen. Wer macht das Rennen?
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