Die Suche nach attraktiven Renditen wird für Anleger zunehmend zur Herausforderung. Während Zinsentscheidungen und Konjunkturdaten die Märkte durcheinanderwirbeln, bleibt ein alter Grundsatz bestehen: Wer auf verlässliche Dividenden setzt, schläft ruhiger. Drei Branchen stechen derzeit besonders hervor: Versicherungen profitieren vom Zinsumfeld, Erneuerbare-Energie-Projekte liefern stabile, staatlich gesicherte Erträge, und Telekommunikationskonzerne wandeln ihre Infrastruktur in kassastarke Cashflows um. Wir sehen uns heute daher die Allianz, den kanadischen Royalty-Spezialisten RE Royalties und die Deutsche Telekom genauer an. Sie eint eine überdurchschnittliche Aktionärsorientierung.Den vollständigen Artikel lesen ...
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