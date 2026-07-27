Die Allianz-Aktie setzt ihren Höhenflug fort: Am Montag markierte der DAX-Titel bei 431,50 Euro ein neues Rekordhoch. Rückenwind kommt aus dem Analystenlager. Die kanadische Bank RBC hat ihr Kursziel deutlich angehoben. Personell gibt es unterdessen einen kleinen Umbau bei dem Münchner Versicherungsriesen.Kurz und knapp• Die Allianz-Aktie erreicht bei 431,50 Euro eine neue Bestmarke.• RBC hebt das Kursziel von 400 auf 440 Euro an, bleibt aber bei "Sector Perform".• Der Konzern verkleinert seinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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