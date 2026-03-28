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WKN: A0DJ6J | ISIN: DE000A0DJ6J9 | Ticker-Symbol: S92
Xetra
27.03.26 | 15:14
46,930 Euro
+6,27 % +2,770
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 5-Tage-Chart
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46,20046,48027.03.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
2G ENERGY
2G ENERGY AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
2G ENERGY AG37,050-2,88 %
CANCOM SE23,275+3,44 %
DEUTZ AG8,375+0,06 %
DRAEGERWERK AG & CO KGAA90,10-3,43 %
ERNST RUSS AG7,160-2,45 %
FORTEC ELEKTRONIK AG10,950+1,86 %
HAUSVORTEIL AG8,500+6,92 %
HENSOLDT AG67,95-2,23 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA78,10-2,01 %
NAGARRO SE43,430-1,39 %
NORDEX SE43,460-1,67 %
SFC ENERGY AG14,340-1,78 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG46,930+6,27 %
TECHNOTRANS SE26,600-0,75 %
WACKER NEUSON SE17,500+0,92 %
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE AG14,440-5,62 %
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