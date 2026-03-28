Aktien: Leider wie letzte Woche - eine weitere Woche Bomben auf den Iran, keine erkennbaren "Erfolge". Und ein Mann im Goldenen Haus der keinen Plan B hat. Je länger die überforderten US-Dilettanten für ein Ende des völkerrechtswidrigen Krieges brauchen, desto langfrisitger die Schäden für die Weltwirtschaft. Und so reift an den Aktienmärkten - neben der schwindenden Zinshoffnung aufgrund inflationär steigender Energiepreise - immer mehr die Erkenntnis, das Trumps Angriff auf Iran die Welt in eine energiepreisgetgriebene Rezession zu treiben droht. Dazu die Krise bei den Softwarefirmen, die angeblich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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