Bei 2G Energy hat der Auftragseingang nach Darstellung von SMC-Research zuletzt massiv zugenommen. SMC-Analyst Holger Steffen hat seine Schätzungen und das Kursziel weiter angehoben.

Im letzten Geschäftsjahr und im Startquartal 2026 sei die Umsatz- und Ertragsentwicklung von 2G laut SMC-Research noch von verschiedenen Sonderfaktoren gebremst worden. Dazu habe in Q1 der Bezug einer neuen Montagehalle gezählt, die nun aber für ein erhebliches zusätzliches Umsatzpotenzial sorgen werde. Schon in diesem Jahr ermöglichen die Kapazitäten im Prinzip zusätzliche Erlöse von 100 Mio. Euro, von denen ein substanzieller Teil auch bereits realisiert werden dürfte, so die Analysten.

Denn die Auftragslage habe sich herausragend entwickelt. Im ersten Halbjahr habe sich der Auftragseingang von 93,6 auf über 400 Mio. Euro mehr als vervierfacht, und für das Gesamtjahr erwarte das Management im Anlagengeschäft eine Book-to-Bill-Ratio von mindestens 2,5. Das Unternehmen profitiere dabei von kräftigen Wachstumstreibern in mehreren Bereichen, wobei hier das Data-Center-Geschäft mit Aufträgen von deutlich über 200 Mio. Euro herausrage.

Für 2026 werde deswegen mittlerweile ein Umsatz am oberen Ende der Zielspanne (440 bis 490 Mio. Euro) bei einer EBIT-Marge von 9,5 bis 10,5 Prozent erwartet, 2027 solle es dann einen weiteren Erlössprung auf 570 bis 620 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mehr als 11 Prozent geben. Und auch danach solle es weiter aufwärtsgehen - u.a., weil auf die starke Ausweitung des installierten Kraftwerkportfolios mit Versatz auch das margenstarke Servicegeschäft weiter anziehen werde.

Die Analysten haben in Reaktion auf die hohe Auftragsdynamik, die sich weiter fortsetzen dürfte, ihre Schätzungen ab 2027 noch etwas angehoben und sehen das Kursziel nun bei 80,00 Euro, was auch nach der sehr positiven Entwicklung der Aktie ein weiteres Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent biete. Sie bekräftigen daher ihre Einstufung mit "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.07.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 11.07.2026 um 18:10 Uhr fertiggestellt und am 13.07.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/07/2026-07-13-SMC-Update-2G_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.