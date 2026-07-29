Es sind extrem volatile Zeiten an der Börse. Zwei Entwicklungen sind derzeit maßgeblich: Zum einen ist es die hohe Volatilität bei den Aktien rund um den KI-Boom. Dies zeigt der Blick nach Südkorea, wo der Leitindex Kospi fast täglich um 5 bis 8 % schwankt. Zum anderen ist es der Krieg am Persischen Golf und damit der Ölpreis, der die Anleihe- wie Aktienmärkte stark bewegt. Die Straße von Hormuz ist zu und der Zugang zum Roten Meer mindestens schwierig. Dies bewegt die Preise, vom Öl bis zu Staatsanleihen. Anleger sollten in solchen Phasen stets einen kühlen Kopf bewahren und darauf setzen, was wir seit Monaten schreiben. Der Regierung in Washington ist nichts wichtiger als der US-Aktienmarkt. Und zum zweiten will sie stets die Renditen der US-Bonds im Griff haben, denn sonst wird die Refinanzierung der exorbitanten Staatsverschuldung (inzwischen fast 40 Billionen USD) schwierig. Daher sollten Anleger stets ein Auge auf die Chancen und Risiken an den Märkten legen. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von SanDisk, Volatus Aerospace und 2G Energy.

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