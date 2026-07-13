Die Energiewende gleicht einem wilden Ritt auf der Achterbahn. Während der nachvollziehbare Wunsch, das Klima zu schützen, immer neue Milliarden in die Branche spült, gibt es im operativen Alltag auch viel Gegenwind: Zollschlachten, der mörderische Preiswettbewerb und enorme Überkapazitäten belasten viele Vertreter aus der Solarbranche. Doch abseits der ausgetretenen Pfade tun sich für Investoren auch Chancen auf. Während Anbieter von Solarpanelen und Wechselrichtern darben, suchen innovative Unternehmen wie RE Royalties ihr Heil in geschützten Nischen. Immer mehr Marktbeobachter sind überzeugt: Am Ende gewinnt nicht derjenige, der die meisten Fabriken hochzieht, sondern wer am smartesten durch das regulatorische und finanzielle Dickicht des Sektors navigiert. Wir stellen Unternehmen vor und gehen insbesondere auf eine Chance ein.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de