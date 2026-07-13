EQS-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Sonstige
Ad-hoc-Mitteilung nach § 17 MAR
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen H1 2026: Umsatz kräftig gestiegen, Ergebnis deutlich über Vorjahr - positiver Ergebnisausblick
Lübeck, 13. Juli 2026 - Der Umsatz von Dräger ist im ersten Halbjahr 2026 auf Basis vorläufiger Berechnungen währungsbereinigt um 7,7 Prozent (nominal: 6,2 Prozent) gestiegen. Mit rund 1.603 Mio. Euro lag er etwa 93 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (6 Monate 2025: 1.510,2 Mio. Euro). Beide Segmente konnten wachsen: Die Medizintechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Plus um 7,6 Prozent (nominal: 5,5 Prozent) auf rund 898 Mio. Euro (6 Monate 2025: 851,1 Mio. Euro), während die Sicherheitstechnik nach einem Rückgang im Vorjahreszeitraum einen währungsbereinigten Anstieg um 7,8 Prozent (nominal: 7,0 Prozent) auf rund 706 Mio. Euro verbuchte (6 Monate 2025: 659,2 Mio. Euro).
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte sich mehr als verdreifachen und stieg auf rund 64 Mio. Euro (6 Monate 2025: 20,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich ebenfalls sehr deutlich auf rund 4,0 Prozent (6 Monate 2025: 1,3 Prozent). Wesentliche Gründe hierfür waren das kräftige Umsatzwachstum sowie die Verbesserung der Bruttomarge auf rund 46,5 Prozent (6 Monate 2025: 44,8 Prozent). Die Funktionskosten legten um 3,6 Prozent auf rund 681 Mio. Euro zu (6 Monate 2025: 656,9 Mio. Euro). Der Kostenanstieg blieb somit deutlich unter dem Umsatzwachstum. Darüber hinaus enthielt das EBIT einen Einmaleffekt von 7,8 Mio. Euro aus zurückerstatteten Zollzahlungen.
Der Auftragseingang stieg währungsbereinigt um 1,8 Prozent (nominal: 0,5 Prozent) auf rund 1.747 Mio. Euro (6 Monate 2025: 1.738,0 Mio. Euro). In der Sicherheitstechnik legte er währungsbereinigt deutlich um 9,5 Prozent (nominal: 8,8 Prozent) auf rund 791 Mio. Euro zu (6 Monate 2025: 727,2 Mio. Euro). In der Medizintechnik ging der Auftragseingang währungsbereinigt um 3,7 Prozent (nominal: -5,4 Prozent) auf rund 956 Mio. Euro zurück (6 Monate 2025: 1.010,8 Mio. Euro). Wesentlicher Grund hierfür war das hohe Vorjahresniveau: Im zweiten Quartal 2025 hatte Dräger einen Großauftrag für Krankenhausinfrastruktursysteme aus Mexiko erhalten. Bereinigt um diesen Auftrag wäre der Auftragseingang in der Medizintechnik im ersten Halbjahr 2026 ungefähr stabil geblieben.
Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2026
Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 8,5 Prozent (nominal: 8,6 Prozent) auf rund 847 Mio. Euro (2. Quartal 2025: 780,0 Mio. Euro). Dabei legten beide Segmente zu: Die Medizintechnik verzeichnete ein deutliches währungsbereinigtes Wachstum um 9,7 Prozent (nominal: 9,6 Prozent) auf rund 480 Mio. Euro (2. Quartal 2025: 438,0 Mio. Euro), während die Sicherheitstechnik einen währungsbereinigten Anstieg um 6,9 Prozent (nominal: 7,4 Prozent) auf rund 367 Mio. Euro verbuchte (2. Quartal 2025: 342,0 Mio. Euro). Die Bruttomarge des Konzerns erhöhte sich auf rund 46,6 Prozent (2. Quartal 2025: 43,8 Prozent). Das EBIT konnte sich mehr als verdoppeln und stieg auf rund 46 Mio. Euro (2. Quartal 2025: 20,0 Mio. Euro). Die EBIT-Marge verbesserte sich ebenfalls deutlich auf rund 5,4 Prozent (2. Quartal 2025: 2,6 Prozent).
Prognose für 2026
Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 30. Juli 2026 veröffentlicht.
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Investor Relations:
Corporate Communications:
Disclaimer
Ende der Insiderinformation
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Drägerwerk AG & Co. KGaA
|Moislinger Allee 53-55
|23558 Lübeck
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)451 882-0
|Fax:
|+49 (0)451 882-2080
|E-Mail:
|info@draeger.com
|Internet:
|www.draeger.com
|ISIN:
|DE0005550602, DE0005550636 (Vorzugsaktien)
|WKN:
|555060, 555063 (Vorzugsaktien)
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Aquis, Stockholm, BX, SIX, Wiener Börse
|EQS News ID:
|2365118
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2365118 13.07.2026 CET/CEST