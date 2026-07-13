© Foto: Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman - Eibner-PressefotoDas Drohnen-Startup Helsing sammelt 1,8 Milliarden US-Dollar ein und wird mit 18 Milliarden US-Dollar bewertet. Damit ist das Münchner Unternehmen das am besten finanzierte Rüstungstechnik-Startup Europas.Das 2021 gegründete Rüstungsunternehmen aus München hat sich von einem Softwareanbieter für Schlachtfeldanalysen zu einem Vollsortimenter entwickelt: Heute baut Helsing autonome Angriffsdrohnen, Unterwasser-Überwachungssysteme und KI-Plattformen für militärische Anwendungen. Die HX-2-Drohnen des Unternehmens sind bereits im Einsatz der ukrainischen Armee. An der Series-E-Runde beteiligten sich sowohl neue als auch bestehende Investoren. Zum Kreis gehören US-Wagniskapitalgeber wie …
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