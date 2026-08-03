© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkDie GMF140 soll Luftabwehr, Raketenabwehr und U-Boot-Jagd verbinden. Anleger schauen jetzt auf die Zahlen: Morningstar erwartet einen starken Q2-Rebound.Rheinmetall baut seine Marineambitionen aus und stellt mit der GMF140 eine neue Lenkwaffenfregatte für NATO-Staaten und verbündete Marinen vor. Das 140 Meter lange Kriegsschiff mit mehr als 6.000 Tonnen Verdrängung soll zunächst bei einem Beschaffungsvorhaben in Nordamerika angeboten werden. An der Börse kam die Nachricht gut an: Die Rheinmetall-Aktie legte am Montag 3,7 Prozent zu. Die GMF140 ist als Multi-Domain-Fregatte für hochkomplexe Bedrohungsszenarien konzipiert. Rheinmetall nennt Fähigkeiten zur Luftverteidigung, zur Abwehr …
Enthaltene Werte: DE0007030009,DE0008469XXX,DE000TKMS001Den vollständigen Artikel lesen
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