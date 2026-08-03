Die Rheinmetall-Aktie gewinnt zum Wochenauftakt erneut knapp +4% und bestätigt damit den kurzfristigen Aufwärtstrend. Seit den Tiefs von Ende Juni belaufen sich die Kursgewinne mittlerweile auf über +30%. Was treibt den Rüstungstitel an und sollten Anleger weiter auf die Trendwende setzen? Vorläufige Zahlen senden ein starkes Signal Den entscheidenden Impuls für die jüngste Rallye lieferte der Rüstungskonzern Ende Juli mit seinen vorläufigen Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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