FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Rüstungselektronik-Spezialist habe im zweiten Quartal bei Umsatz und Auftragseingang die Erwartungen übertroffen, schrieb Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erholung der Erlöse im Bereich Optronik habe sich im zweiten Quartal bestätigt./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000HAG0005
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