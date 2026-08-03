Der European Defence Index hat sich zuletzt wieder nach oben arbeiten können. Neben der anhaltend bedrohlichen Weltlage liegt das auch daran, dass die Indexmitglieder zuletzt gute Zahlen vorlegten. So lieferte etwa Airbus erneut ein starkes zweites Quartal ab und schlug die Markterwartungen der Analysten auf ganzer Linie.Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro (Prognose: 20,25 Milliarden Euro). Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (EBIT) stieg um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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