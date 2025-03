Investoren-Sammelklagen gegen Biotech-Unternehmen Geron wegen angeblich irreführender Aussagen zu Krebsmedikament Rytelo sorgen für anhaltenden Kursdruck

Geron Corporation steht derzeit vor erheblichen rechtlichen Herausforderungen, die sich auf die finanzielle Performance des Unternehmens auswirken könnten. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie einen dramatischen Wertverlust von 56,38% und notiert aktuell bei 1,53 €, nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief von 1,47 €.

Investoren haben Sammelklagen gegen Geron eingereicht, in denen Verstöße gegen bundesstaatliche Wertpapiergesetze vorgeworfen werden. Diese Klagen beziehen sich auf Aussagen, die zwischen dem 28. Februar 2024 und dem As. Februar 2025 getätigt wurden und die Markteinführung sowie das Wachstumspotenzial von Rytelo (Imetelstat) betreffen. Rytelo ist Gerons Behandlung für myelodysplastische Syndrome mit niedrigem Risiko (LR-MDS).

Die Kläger behaupten, dass Geron die Marktaussichten von Rytelo übertrieben und damit verbundene Risiken heruntergespielt habe. Dies führte zu erheblichen Kurseinbrüchen, als die tatsächliche Performance hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Schall Law Firm und The Rosen Law Firm gehören zu den Kanzleien, die betroffene Investoren ermutigen, sich an diesen Sammelklagen zu beteiligen. Die Frist zur Teilnahme als Hauptkläger endet am 12. Mai 2025.

Aktienkursentwicklung im Schatten der Rechtsstreitigkeiten

Die Ankündigung dieser rechtlichen Schritte und die Bedenken hinsichtlich der Marktperformance von Rytelo haben die Geron-Aktie stark belastet. Der aktuelle Kurs liegt 67,71% unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,73 €, das im Juni 2024 erreicht wurde. Besonders besorgniserregend ist der Abstand von 55,85% zum 200-Tage-Durchschnitt, der auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet.

Die jüngste Wochenperformance zeigt mit einem Minus von 11,16% eine fortgesetzte negative Dynamik. Die hohe annualisierte Volatilität von 113,09% in den letzten 30 Tagen verdeutlicht die extreme Unsicherheit, die derzeit mit der Aktie verbunden ist.

Geron konzentriert sich auf die Entwicklung von Behandlungen für Blutkrebserkrankungen. Rytelo ist in den USA für die Behandlung bestimmter erwachsener Patienten mit LR-MDS zugelassen, die unter transfusionsabhängiger Anämie leiden. Darüber hinaus führt das Unternehmen eine entscheidende Phase-3-Studie bei JAK-Inhibitor-rezidivierter/refraktärer Myelofibrose durch und erforscht Behandlungen für weitere myeloische hämatologische Malignome.

Die laufenden Rechtsstreitigkeiten fügen der finanziellen Perspektive von Geron eine zusätzliche Unsicherheitsebene hinzu, und die Ergebnisse könnten die Marktposition und Aktienentwicklung des Unternehmens in den kommenden Monaten maßgeblich beeinflussen.

