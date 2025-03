Nachdem US-Präsident Donald Trump drakonische Einfuhrzölle auf Autos verkündete, ging es mit den Aktien aus dem Segment am Donnerstag reihenweise in die Tiefe. Gestärkt werden sollen mit der Maßnahme in erster Linie amerikanische Unternehmen und all jene, die vor Ort produzieren. Ökonomen rechnen aber damit, dass von Trumps Zollpolitik niemand so recht verschont bleiben wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...