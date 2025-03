News von Trading-Treff.de Die UBS Group AG verzeichnete zuletzt deutliche Kursverluste an der Schweizer Börse. Am 27. März 2025 notierte die Aktie im SIX SX-Handel bei 28,49 CHF, was einem Rückgang von 3,5 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Der negative Trend setzte sich am Folgetag fort, als der Kurs im Tagestief auf 27,72 CHF fiel, nachdem er zu Handelsbeginn noch bei 28,05 CHF gelegen hatte. Mehrere Analysten haben ihre Bewertungen für die ...

