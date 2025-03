Der europäische Luftfahrtkonzern demonstriert solide Langzeitentwicklung mit deutlichem Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt während Satellitengeschäft Neuausrichtung erfährt

Die Airbus-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang von 1,58 Prozent und schloss bei 165,76 Euro. Trotz dieser täglichen Schwankung demonstriert das Papier weiterhin eine beeindruckende Gesamtentwicklung, da es aktuell 12,73 Prozent über seinem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg von mehr als 31 Prozent seit dem 52-Wochen-Tief im Oktober 2024, als die Aktie bei 126,28 Euro notierte. Diese positive Entwicklung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Luftfahrt- und Rüstungskonzern wider, der in verschiedenen Geschäftsbereichen bedeutende Fortschritte erzielt. Neben den Erfolgen im kommerziellen Flugzeugbau konnte die britische Tochtergesellschaft des Konzerns einen signifikanten Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation sichern, was die Stärke des Unternehmens im Raumfahrtsektor unterstreicht und möglicherweise weitere positive Impulse für den Aktienkurs geben könnte.

Satellitengeschäft im Fokus europäischer Umstrukturierung

Im Bereich der Satellitentechnologie zeichnen sich bedeutsame Veränderungen ab, die mittel- bis langfristig Einfluss auf die Unternehmensentwicklung nehmen könnten. Airbus befindet sich derzeit in vorläufigen Gesprächen mit Thales und Leonardo DRS über eine potenzielle Zusammenlegung ihrer Satellitengeschäfte. Die drei europäischen Luft- und Raumfahrtunternehmen haben bereits erste Diskussionen mit den EU-Kartellbehörden aufgenommen und befinden sich in einer "Vorankündigungsphase". Diese vorsichtige Annäherung an die komplexe regulatorische Landschaft der EU deutet auf einen sorgfältigen strategischen Ansatz hin. Obwohl die Regierungen Frankreichs und Italiens, die Anteile an diesen Unternehmen halten, der Konsolidierung grundsätzlich zustimmen, bleibt der Ausgang ungewiss, da die Europäische Kommission in der Vergangenheit ähnlichen Bestrebungen kritisch gegenüberstand. Die Börsenkurse aller beteiligten Unternehmen reagierten zunächst mit leichten Rückgängen auf diese Nachrichten, was die Unsicherheit der Investoren hinsichtlich der regulatorischen Hürden und Komplexitäten einer solchen Fusion widerspiegelt.

